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Російські дезертири біжать до Криму з Херсонської області, - розвідка

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові намагаються уникнути бойових дій. Для цього пробують здезертирувати до Криму через Арабатську стрілку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

Як відзначає розвідка, в окупованій Калинівці Херсонської області перебуває група дезертирів віком до 30 років. Вони одягнуті у військову форму, без знаків розрізнення та головних уборів.

"Просять їжу та воду у місцевого населення Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати Калашнікова. Рухаються в бік Криму. При цьому, пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються", - пише пресслужба.

Пресслужба розвідки додає, що в Херсонській області регулярно фіксують випадки дезертирства. Головна причина втечі окупантів - великі втрати серед їх складу.

"Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку. Цей маршрут вважається безпечним та добре "відпрацьованим", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними розвідки, у Росії через санкції виник дефіцит деталей для літаків.

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УкраїнаХерсонская область