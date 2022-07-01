Російські дезертири біжать до Криму з Херсонської області, - розвідка

Як відзначає розвідка, в окупованій Калинівці Херсонської області перебуває група дезертирів віком до 30 років. Вони одягнуті у військову форму, без знаків розрізнення та головних уборів.

"Просять їжу та воду у місцевого населення Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати Калашнікова. Рухаються в бік Криму. При цьому, пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються", - пише пресслужба.

Пресслужба розвідки додає, що в Херсонській області регулярно фіксують випадки дезертирства. Головна причина втечі окупантів - великі втрати серед їх складу.

"Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку. Цей маршрут вважається безпечним та добре "відпрацьованим", - додає пресслужба.