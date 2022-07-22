Оккупанты пытаются привлечь украинскую молодежь к пророссийским организациям, - разведка

Россия пытается привлечь украинскую молодежь к пророссийским организациям на временно оккупированных территориях. Участие в таких "организациях" все чаще приобретает принудительный характер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Херсонской области пытаются насаждать пророссийское мировоззрение среди украинской молодежи. Одним из главных элементов этой политики стало так называемое "военно-патриотическое воспитание", - пишет разведка.

Для этого оккупанты формируют "организации" вроде "Молодые строители Херсонской области", "Молодежь Херсона" и другие. Старшее поколение также заставляют вступать в недавно созданный "Союз матерей Херсонской области" и так далее.

Разведка отмечает, что это является частью создания фальшивого воображения о якобы поддержке местного населения оккупационного режима.

"В "Федеральном агентстве по делам молодежи России" анонсировано проведение на оккупированных территориях общероссийских детско-юношеских конкурсов "Планета больших перемен" и "Большая перемена". По приглашению представителей санкт-петербургского отделения всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" 31 июля "юнармейцы" из "ДНР" примут участие в главном военно-морском параде в Санкт - Петербурге", - добавляет разведка.