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Окупанти намагаються залучити українську молодь до проросійських організацій, - розвідка

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П'ятниця 22 липня 2022 12:56
Окупанти намагаються залучити українську молодь до проросійських організацій, - розвідка Фото: окупанти намагаються залучити українську молодь до проросійських організацій (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія намагається залучити українську молодь до проросійських організацій на тимчасово окупованих територіях. Участь в таких "організаціях" все частіше набуває примусового характеру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонської області намагаються насаджувати проросійський світогляд серед української молоді. Одним з головних елементів цієї політики стало так зване "військово-патріотичне виховання", - пише розвідка.

Для цього окупанти формують "організації" на кшталт "Молоді будівельники Херсонської області", "Молодь Херсона" та інші. Старше покоління також примушують вступати до новостворених "Союз матерів Херсонської області" й так далі.

Розвідка зазначає, що це є частиною створення фальшивої уяви про нібито підтримку місцевого населення окупаційного режиму.

"У "Федеральному агентстві зі справ молоді Росії" анонсовано проведення на окупованих територіях загальноросійських дитячо-юнацьких конкурсів "Планета великих змін" та "Велика зміна". На запрошення представників санкт-петербурзького відділення всеросійського військово-патріотичного руху "Юнармія" 31 липня "юнармійці" з "ДНР" візьмуть участь у головному військово-морському параді в Санкт-Петербурзі", - додає розвідка.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало й про те, що, згідно з даними розвідки, в Білорусі закликають населення підписувати контракти з російськими приватними військовими компаніями.

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