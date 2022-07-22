Окупанти намагаються залучити українську молодь до проросійських організацій, - розвідка

Росія намагається залучити українську молодь до проросійських організацій на тимчасово окупованих територіях. Участь в таких "організаціях" все частіше набуває примусового характеру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонської області намагаються насаджувати проросійський світогляд серед української молоді. Одним з головних елементів цієї політики стало так зване "військово-патріотичне виховання", - пише розвідка.

Для цього окупанти формують "організації" на кшталт "Молоді будівельники Херсонської області", "Молодь Херсона" та інші. Старше покоління також примушують вступати до новостворених "Союз матерів Херсонської області" й так далі.

Розвідка зазначає, що це є частиною створення фальшивої уяви про нібито підтримку місцевого населення окупаційного режиму.

"У "Федеральному агентстві зі справ молоді Росії" анонсовано проведення на окупованих територіях загальноросійських дитячо-юнацьких конкурсів "Планета великих змін" та "Велика зміна". На запрошення представників санкт-петербурзького відділення всеросійського військово-патріотичного руху "Юнармія" 31 липня "юнармійці" з "ДНР" візьмуть участь у головному військово-морському параді в Санкт-Петербурзі", - додає розвідка.