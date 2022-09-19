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Оккупанты пытаются помешать прорыву ВСУ вглубь Запорожской области

Фото: оккупанты пытаются помешать прорыву ВСУ вглубь Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты всеми силами пытаются удерживать Запорожское направление, поэтому перешли даже к радикальным мерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

"Противник продолжает принимать радикальные меры, чтобы удержать ситуацию под своим контролем. Командованием 58-й общевойсковой армии российских оккупационных войск проведено собрание с командирами подразделений и частей, действующих на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, на указанном мероприятии отмечалось внимание на удержании занятых позиций и недопущении прорыва сил обороны вглубь оккупированной территории.

Как сообщалось, российские оккупанты хаотично минуют дороги в Запорожской области. В результате этого машины взрываются на минах.

Также оккупанты бегут из Мелитополя Запорожской области в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре.

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