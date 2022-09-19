RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти намагаються завадити прориву ЗСУ вглиб Запорізької області

Фото: окупанти намагаються завадити прориву ЗСУ вглиб Запорізької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти всіма силами намагаються утримувати Запорізький напрямок, тому перейшли навіть до радикальних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

"Противник продовжує вживати радикальних заходів, щоб утримати ситуацію під своїм контролем. Командуванням 58-ї загальновійськової армії російських окупаційних військ проведено збори із командирами підрозділів та частин, що діють на Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, на зазначеному заході наголошувалася увага на утриманні зайнятих позицій та недопущенні прориву Сил оборони вглиб окупованої території.

Як повідомлялося, російські окупанти хаотично пройдуть дороги в Запорізькій області. Внаслідок цього машини вибухають на мінах.

Також окупанти тікають із Мелітополя Запорізької області у бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні