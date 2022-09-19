Окупанти намагаються завадити прориву ЗСУ вглиб Запорізької області

Російські окупанти всіма силами намагаються утримувати Запорізький напрямок, тому перейшли навіть до радикальних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу .

"Противник продовжує вживати радикальних заходів, щоб утримати ситуацію під своїм контролем. Командуванням 58-ї загальновійськової армії російських окупаційних військ проведено збори із командирами підрозділів та частин, що діють на Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, на зазначеному заході наголошувалася увага на утриманні зайнятих позицій та недопущенні прориву Сил оборони вглиб окупованої території.