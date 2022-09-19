Окупанти намагаються завадити прориву ЗСУ вглиб Запорізької області

Російські окупанти всіма силами намагаються утримувати Запорізький напрямок, тому перейшли навіть до радикальних заходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.
"Противник продовжує вживати радикальних заходів, щоб утримати ситуацію під своїм контролем. Командуванням 58-ї загальновійськової армії російських окупаційних військ проведено збори із командирами підрозділів та частин, що діють на Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, на зазначеному заході наголошувалася увага на утриманні зайнятих позицій та недопущенні прориву Сил оборони вглиб окупованої території.
Як повідомлялося, російські окупанти хаотично пройдуть дороги в Запорізькій області. Внаслідок цього машини вибухають на мінах.
Також окупанти тікають із Мелітополя Запорізької області у бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі.
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