Оккупанты пытаются наладить логистику в Херсоне после повреждения Антоновского моста

Российские оккупанты всеми силами стараются отремонтировать мосты в Херсонской области, чтобы нормализовать логистику.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.
"Оккупанты в Херсонской области ремонтируют поврежденные мосты, стремясь восстановить фактически разорванные пути снабжения боеприпасами и тяжелой техникой", - написал он.
По его словам, качество работ и безопасность использования мостов остается под большим вопросом, так как все делается "на скорую руку".
"К ремонтным работам специалистов привлекали разве что не под дулами автоматов", - уточнил он.
Напомним, 19 июля был обстрелян Антоновский мост в оккупированном Херсоне.
Несмотря на повреждения, сообщалось, что мост пригоден для эксплуатации, однако позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту опасно, а оккупационные "власти" Херсона объявили о "временном ограничении движения" по путепроводу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.