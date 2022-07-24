Окупанти намагаються налагодити логістику у Херсоні після пошкодження Антонівського мосту

Російські окупанти всіма силами намагаються відремонтувати мости в Херсонській області, щоб нормалізувати логістику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.
"Окупанти в Херсонській області ремонтують пошкоджені мости, прагнучи відновити фактично розірвані шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки", - написав він.
За його словами, якість робіт та безпека використання мостів залишається під великим питанням, оскільки все робиться "нашвидкуруч".
"До ремонтних робіт фахівців залучали хіба що не під дулами автоматів", - уточнив він.
Нагадаємо, 19 липня був обстріляний Антонівський міст в окупованому Херсоні.
Попри ушкодження, повідомлялося, що міст придатний для експлуатації, однак пізніше жителів Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна "влада" Херсона оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.
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