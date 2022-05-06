Оккупанты пытаются форсировать Северский Донец в Луганской области, - ОВА

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

По словам Гайдая, в оккупации находятся более 3,5 тысячи украинцев. Российские военные, со своей стороны, продолжают терроризировать население. Речь идет о всяческих проверках мобильных телефонов, или же похищениях людей.

"Таким образом, враг проводит контрразведывательные действия", - отметил Гайдай.

В Кременной сейчас сложная гуманитарная ситуация. Глава Луганской области добавил, что в городе нет света и мобильной связи.

