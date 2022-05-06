Окупанти намагаються форсувати Сіверський Донець в Луганській області, - ОВА

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

У Кремінній наразі складна гуманітарна ситуація. Голова Луганської ОВА додав, що в місті немає світла та мобільного зв'язку.

За словами Гайдая, в окупації перебувають більше 3,5 тисячі українців. Російські військові, зі свого боку, продовжують тероризувати населення. Йдеться про усілякі перевірки мобільних телефонів, або ж викрадення людей.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українські бійці перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках. Тим часом в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої.

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