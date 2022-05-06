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Оккупанты пытаются форсировать Северский Донец в Луганской области, - ОВА

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Пятница 06 мая 2022 18:22
Оккупанты пытаются форсировать Северский Донец в Луганской области, - ОВА Фото: оккупанты пытаются форсировать Северский Донец в Луганской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В окрестностях Кременной продолжаются бои. Российские оккупанты пытаются форсировать Северский Донец.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

По словам Гайдая, в оккупации находятся более 3,5 тысячи украинцев. Российские военные, со своей стороны, продолжают терроризировать население. Речь идет о всяческих проверках мобильных телефонов, или же похищениях людей.

"Таким образом, враг проводит контрразведывательные действия", - отметил Гайдай.

В Кременной сейчас сложная гуманитарная ситуация. Глава Луганской области добавил, что в городе нет света и мобильной связи.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинские бойцы перешли к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях. Тем временем в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои.

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Украина Российская Федерация Луганск
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