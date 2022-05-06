Окупанти намагаються форсувати Сіверський Донець в Луганській області, - ОВА

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За словами Гайдая, в окупації перебувають більше 3,5 тисячі українців. Російські військові, зі свого боку, продовжують тероризувати населення. Йдеться про усілякі перевірки мобільних телефонів, або ж викрадення людей.

"Таким чином, ворог проводить контррозвідувальні дії", - відзначив Гайдай.

У Кремінній наразі складна гуманітарна ситуація. Голова Луганської ОВА додав, що в місті немає світла та мобільного зв'язку.

