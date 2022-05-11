Оккупанты пытают украинских гражданских, которых взяли в заложники, - Денисова

"Оккупанты выложили в свободный доступ видео допроса похищенного ими жителя Олешков на Херсонщине Сергея Мороза. На видео зафиксированы факты избиения и пыток с применением электрического тока", - пишет Денисова.

Как отмечает омбудсмен, обнародованное видео является доказательством военных преступлений России, поскольку пытки, убийство гражданских является преступлением в соответствии со статьей 8 Римского статута Международного уголовного суда.

Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека учесть эти факты военных преступлений.