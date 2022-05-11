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Оккупанты пытают украинских гражданских, которых взяли в заложники, - Денисова

Фото: Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты пытают гражданских украинцев, которых берут в заложники. Обнародовали в свободный доступ видео допроса похищенного жителя Херсонской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Оккупанты выложили в свободный доступ видео допроса похищенного ими жителя Олешков на Херсонщине Сергея Мороза. На видео зафиксированы факты избиения и пыток с применением электрического тока", - пишет Денисова.

Как отмечает омбудсмен, обнародованное видео является доказательством военных преступлений России, поскольку пытки, убийство гражданских является преступлением в соответствии со статьей 8 Римского статута Международного уголовного суда.

Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека учесть эти факты военных преступлений.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что около 500 гражданских удерживаются российскими военными в подвалах в Херсонской области. Среди них активисты, участники АТО.

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