В Херсонской области оккупанты держат в подвалах и пытают почти 500 человек

На захваченной Херсонской области оккупанты удерживают в подвалах около 500 человек. В частности, среди них активисты, участники АТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилы Ташевой во время брифинга.

"По нашей информации, около 500 человек находятся фактически "в подвалах", где происходят в отношении таких лиц пытки", - сказала Ташева.

По ее словам, как в Херсоне, так и на админгранице с Крымом оккупационные "администрации" или военные РФ имеют списки активистов, которые принимали участие в гражданской блокаде Крыма в 2015 году, или кто служил в АТО.

Сообщается, что к этим людям приходят домой и похищают.