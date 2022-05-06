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В Херсонской области оккупанты держат в подвалах и пытают почти 500 человек

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Херсонская область, Пятница 06 мая 2022 21:36
В Херсонской области оккупанты держат в подвалах и пытают почти 500 человек Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

На захваченной Херсонской области оккупанты удерживают в подвалах около 500 человек. В частности, среди них активисты, участники АТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилы Ташевой во время брифинга.

"По нашей информации, около 500 человек находятся фактически "в подвалах", где происходят в отношении таких лиц пытки", - сказала Ташева.

По ее словам, как в Херсоне, так и на админгранице с Крымом оккупационные "администрации" или военные РФ имеют списки активистов, которые принимали участие в гражданской блокаде Крыма в 2015 году, или кто служил в АТО.

Сообщается, что к этим людям приходят домой и похищают.

Ранее разведка сообщала, что российские войска хотели воплотить в Херсоне две сумасшедшие идеи.

Также мы писали, что на временно оккупированных территориях россияне массово похищают мужчин призывного возраста.

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