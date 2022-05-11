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Окупанти катують українських цивільних, яких взяли у заручники, - Денісова

Фото: Людмила Денісова, уповноважена Верховної ради України з прав людини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти катують цивільних українців, яких беруть у заручники. Оприлюднили у вільний доступ відео допиту викраденого мешканця Херсонської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Окупанти виклали у вільний доступ відео допиту викраденого ними мешканця Олешків на Херсонщині Сергія Мороза. На відео зафіксовані факти побиття й тортур із застосуванням електричного струму", - пише Денісова.

Як відзначає омбудсмен, оприлюднене відео є доказом воєнних злочинів Росії, оскільки катування, вбивство цивільних є злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини врахувати ці факти воєнних злочинів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що близько 500 цивільних утримуються російськими військовими у підвалах в Херсонській області. Серед них активісти, учасники АТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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