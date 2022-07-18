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Оккупанты проводят "скрытую мобилизацию" украинцев в Мариуполе, - горсовет

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные получили приказ от кремлевских кураторов провести "скрытую мобилизацию" украинцев в Мариуполе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

Как отмечают в городском совете, в "ДНР" возмущены тем, что мариупольцы не хотят идти добровольно воевать против своего народа и защищать "молодую республику".

В то же время Россия готовит и "открытую мобилизацию" в середине сентября после проведения фейкового "референдума" в городе. Планируют "мобилизовать" :

  • студентов;
  • неквалифицированных рабочих комбината;
  • правоохранителей;
  • освобожденных из пунктов фильтрации.

"Скрытую мобилизацию уже проводят через объявления вакансий, как это делали в Донецке. Уже вроде ищут "работников" для МЧС и Приазовской колонии", - пишет пресс-служба.

Городской глава Вадим Бойченко призывает мариупольцев избегать трудоустройства там, откуда их могут бросить на "фронт" умирать.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что жители временно оккупированного Мариуполя продолжают самостоятельно выезжать из города. Ежедневно его покидают до 100 человек.

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