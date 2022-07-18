Оккупанты проводят "скрытую мобилизацию" украинцев в Мариуполе, - горсовет

Как отмечают в городском совете, в "ДНР" возмущены тем, что мариупольцы не хотят идти добровольно воевать против своего народа и защищать "молодую республику".

В то же время Россия готовит и "открытую мобилизацию" в середине сентября после проведения фейкового "референдума" в городе. Планируют "мобилизовать" :

студентов;

неквалифицированных рабочих комбината;

правоохранителей;

освобожденных из пунктов фильтрации.

"Скрытую мобилизацию уже проводят через объявления вакансий, как это делали в Донецке. Уже вроде ищут "работников" для МЧС и Приазовской колонии", - пишет пресс-служба.

Городской глава Вадим Бойченко призывает мариупольцев избегать трудоустройства там, откуда их могут бросить на "фронт" умирать.