Окупанти проводять "приховану мобілізацію" українців у Маріуполі, - міськрада

Російські військові отримали наказ від кремлівських кураторів провести "приховану мобілізацію" українців у Маріуполі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.
Як відзначають у міській раді, в "ДНР" обурені тим, що маріупольці не хочуть йти добровільно воювати проти свого народу й захищати "молоду республіку".
Водночас Росія готує й "відкриту мобілізацію" в середині вересня після проведення фейкового "референдуму" у місті. Планують "мобілізувати" :
"Приховану мобілізацію вже проводять через оголошення вакансій, як це робили у Донецьку. Вже начебто шукають "працівників" для МЧС та Приазовської колонії", - пише пресслужба.
Міський голова Вадим Бойченко закликає маріупольців уникати працевлаштування там, звідкіля їх можуть кинути на "фронт" помирати.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що жителі тимчасово окупованого Маріуполя продовжують самостійно виїжджати з міста. Щодня його покидають до 100 осіб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.