Оккупанты проводят командно-штабные учения в Беларуси. Угроза ракетных ударов сохраняется

По его данным, мобилизационные учения оккупанты проводят совместно с личным составом воинских частей вооруженных сил Беларуси.

"На Волынском и Полесском направлениях с личным составом воинских частей вооруженных сил республики Беларусь проводятся командно-штабные и мобилизационные тренировки. Сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов с территории этой страны", - говорится в сообщении.

Также продолжается ликвидация последствий дислокации на территории Беларуси подразделений вооруженных сил РФ, которые привлекались к ведению боевых действий в Украине.

Кроме того, проводятся мероприятия по предупреждению незаконного обращения оружия и боеприпасов, которые могли быть утрачены российскими подразделениями.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, никто не знал заранее, какую роль в войне получит Беларусь. Однако никто не ожидал, когда с ее территории начали лететь ракеты.

Еще 5 мая, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь якобы не планирует участвовать в войне против Украины. Однако 22 мая стало известно о том, что к границе с нашей страной были приближены российские "Искандеры".

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