Оккупанты проводили наступление в районе Дибровного и имели частичный успех, - Генштаб

Так, в районе населенного пункта Дибровное Харьковской области войска РФ проводили наступательные действия и имели частичный успех.

Также в районе населенного пункта Старая Гнилица наступление оккупантов успеха не имело. К тому же в результате огневого поражения враг понес потери и отошел.

Кроме того, не имела успеха попытка взятия под контроль населенного пункта Довгеньке. Отмечается, что оккупанты с потерями отступили.

"Отмечены действия врага на указанном направлении в военной форме украинского образца", - говорится в сообщении.