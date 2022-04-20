Окупанти проводили наступ в районі Дібровного та мали частковий успіх, - Генштаб

Так, в районі населеного пункту Дібровне Харківської області війська РФ проводили наступальні дії та мали частковий успіх.

Також в районі населеного пункту Стара Гнилиця наступ окупантів успіху не мав. До того ж в результаті вогневого ураження ворог зазнав втрат та відійшов.

Крім того, не мала успіху спроба взяття під контроль населеного пункту Довгеньке. Зазначається, що окупанти з втратами відступили.

"Відзначено дії ворога на зазначеному напрямку у військовій формі українського зразка", - йдеться у повідомленні.