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Оккупанты не пропустили патрули ОБСЕ за линию столкновения

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Донбасс, Воскресенье 28 ноября 2021 02:40
Оккупанты не пропустили патрули ОБСЕ за линию столкновения Фото: боевики препятствовали работе наблюдателей на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Артур Родивилов

В Луганской области утром 27 ноября пророссийские вооруженные формирования не пропустили два патруля ОБСЕ. Оба патруля миссии направлялись из подконтрольных правительству районов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Первый запрет доступа состоялся в 09:10 примерно в 350 м севернее южного края участка разведения сил и средств в районе н. п. Золотое.

Второй запрет доступа состоялся в 11:10 на блокпосте вооруженных формирований на автодороге Т0504, ориентировочно в 1,5 км юго-западнее н. п. Молодежное.

В обоих случаях члены вооруженных формирований мотивировали это "приказами от своих командиров". В первом случае они также сослались на "отсутствие гарантий безопасности".

Кроме того, ранее утром, в 08:40, на блокпосте вооруженных формирований неподалеку от южного края участка разведения в районе Золотого член вооруженных формирований не пропустил другой патруль миссии на участок разведения, сославшись на "приказы от своих командиров".

Этот патруль должен был способствовать пересечению указанным патрулем Миссии в неподконтрольные правительственные районы.

Напомним, 25 ноября боевики не пропускали миссию ОБСЕ на неподконтрольные территории в районе Золотого.

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