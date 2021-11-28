Окупанти не пропустили патрулі ОБСЄ за лінію зіткнення

У Луганській області вранці 27 листопада проросійські збройні формування не пропустили два патрулі ОБСЄ. Обидва патрулі місії прямували з підконтрольних уряду районів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Перша заборона доступу відбулася о 09:10 приблизно в 350 м північніше південного краю ділянки розведення сил і засобів в районі н.п. Золоте.

Друга заборона доступу відбулася об 11:10 на блокпості збройних формувань на автодорозі Т0504, орієнтовно за 1,5 км на південний захід від н.п. Молодіжне.

В обох випадках члени збройних формувань мотивували це"наказами від своїх командирів". У першому випадку вони також послалися на "відсутність гарантій безпеки".

Крім того, раніше вранці, о 08:40, на блокпості збройних формувань неподалік від південного краю ділянки розведення в районі Золотого член збройних формувань не пропустив інший патруль місії на ділянку розведення, пославшись на "накази від своїх командирів".

Цей патруль мав сприяти перетину вказаним патрулем місії в непідконтрольні урядові райони.