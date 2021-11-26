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Боевики не пропускали ОБСЕ на неподконтрольные территории в районе Золотого

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Украина, Пятница 26 ноября 2021 03:37
Боевики не пропускали ОБСЕ на неподконтрольные территории в районе Золотого Фото: боевики не пропускали ОБСЕ в районе Золотого ( facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе мешают мониторингу ситуации, которую осуществляет Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Они не пропускали наблюдателей на оккупированные территории в районе Золотого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 25 ноября.

В 15:00 25 ноября патруль ОБСЕ на четырех автомобилях прибыл из подконтрольных правительству районов на место участка разведения сил в районе Золотого. Наблюдатели планировали проехать в неподконтрольные правительству районы Луганской области для мониторинга ситуации.

"Два члена вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") не пропустили патруль Миссии, сославшись на "приказы от своих командиров", - говорится в сообщении.

В результате спустя 15 минут наблюдателям пришлось покинуть это место.

ОБСЕ отмечает, что подобные случаи происходили и в другие дни на этой неделе. В частности, 23 ноября и 25 ноября вооруженные формирования не разрешили патрулям ОБСЕ пересечь линию соприкосновения в обоих направлениях в трех местах в Луганской области. Также 24 ноября наблюдатели не смогли осуществить мониторинг ситуации в Донецкой области.

ОБСЕ напоминает, что Решением Постоянного совета ОБСЕ № 1117 предусмотрено обеспечение безопасного и надежного доступа Миссии по всей Украине.

"Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и информирования о ситуации с безопасностью, а также выполнения других предусмотренных мандатом задач", - говорится в сообщении ОБСЕ.

Напомним, что Россия дискредитирует работу ОБСЕ, чтоб прикрыть своих военных на Донбассе и на границе. Такое заявление сделали в МИД Украины.

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