Оккупанты не пропустили через пункты пропуска 30 украинцев за неделю

Сообщается, что на протяжении этой недели российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 30 украинцев. Украинские пограничники обеспечили их возвращения на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

"Российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 30 человек", - говорится в сообщении.

Также известно, что украинские пограничники выявили 5 человек, которые пытались пробраться в Украину по поддельным документам.

"Пограничники обнаружили 5 граждан, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам. В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений", - говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что оккупанты всячески препятствуют перемещению через пункты пропуска и блокируют движение на своих КПВВ.

"Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в Станице Луганской", - отметили в МВД.