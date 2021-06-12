Окупанти не пропустили через пункти пропуску 30 українців за тиждень

Повідомляється, що протягом цього тижня російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 30 українців. Українські прикордонники забезпечили їх повернення на територію, підконтрольну українському уряду.

"Російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 30 осіб", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що українські прикордонники виявили 5 осіб, які намагалися пробратися в Україну за підробленими документами.

"Також прикордонники виявили 5 громадян, які прямували на контрольовану територію за частково підробленими документами. До Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що окупанти всіляко перешкоджають переміщенню через пункти пропуску і блокують рух на своїх КПВВ.

"З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється тільки в Станиці Луганській", - зазначили в МВС.