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Оккупанты не пропустили через пункты пропуска 30 украинцев за неделю

Новина українською →
Украина, Суббота 12 июня 2021 16:43
Оккупанты не пропустили через пункты пропуска 30 украинцев за неделю Фото: боевики не пропускают украинцев через КПВВ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе препятствуют перемещению украинцев на временно оккупированные территории. Также они блокируют движение на своих КПВВ.

Об этом сообщает МВД Украины.

Сообщается, что на протяжении этой недели российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 30 украинцев. Украинские пограничники обеспечили их возвращения на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

"Российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 30 человек", - говорится в сообщении.

Также известно, что украинские пограничники выявили 5 человек, которые пытались пробраться в Украину по поддельным документам.

"Пограничники обнаружили 5 граждан, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам. В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений", - говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что оккупанты всячески препятствуют перемещению через пункты пропуска и блокируют движение на своих КПВВ.

"Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в Станице Луганской", - отметили в МВД.

Напомним, что в результате обстрелов на Донбассе один украинский воин получил ранение, не совместимое с жизнью. Боец родом из Мукачево, он погиб 11 июня.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе 9 раз обстреляли позиции украинских военных.

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