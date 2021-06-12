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Окупанти не пропустили через пункти пропуску 30 українців за тиждень

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Україна, Субота 12 червня 2021 16:43
Окупанти не пропустили через пункти пропуску 30 українців за тиждень Фото: бойовики не пропускають українців через КПВВ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі перешкоджають переміщенню українців на тимчасово окуповані території. Також вони блокують рух на своїх КПВВ.

Про це повідомляє МВС України.

Повідомляється, що протягом цього тижня російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 30 українців. Українські прикордонники забезпечили їх повернення на територію, підконтрольну українському уряду.

"Російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 30 осіб", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що українські прикордонники виявили 5 осіб, які намагалися пробратися в Україну за підробленими документами.

"Також прикордонники виявили 5 громадян, які прямували на контрольовану територію за частково підробленими документами. До Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що окупанти всіляко перешкоджають переміщенню через пункти пропуску і блокують рух на своїх КПВВ.

"З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється тільки в Станиці Луганській", - зазначили в МВС.

Нагадаємо, що в результаті обстрілів на Донбасі один український воїн отримав поранення, не сумісне з життям. Боєць родом з Мукачева, він загинув 11 червня.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі 9 разів обстріляли позиції українських військових.

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