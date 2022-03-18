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Оккупанты продвинулись в Рубежном Луганской области, - глава ОГА

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Рубежное, Пятница 18 марта 2022 02:16
Оккупанты продвинулись в Рубежном Луганской области, - глава ОГА Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

По состоянию на четверг, 17 марта, по всей линии Луганского фронта идут обстрелы. При этом тяжелее всего дела обстоят в Рубежном. Там российские оккупанты продвинулись вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Гайдай также отметил, что несмотря на это военные ВСУ будут прилагать максимум усилий, чтобы не дать врагу захватить город.

Российские захватчики также ведут обстрелы по Северодонецку, Попасной, Лисичанску, Кременной.

"Если раньше выборочно был обстрел, то сегодня они квадрат за квадратом уничтожают как Рубежное, так и Северодонецк, и другие населенные пункты", - заявил Гайдай.

Напомним, оккупанты обстреляли Святошинский район столицы, в результате чего на территории складов произошел пожар. Также была угроза взрыва.

Ранее в Северодонецке российские военные обстреляли приют для матерей с детьми. После чего Гайдай заявил, что в Луганской области нет безопасных мест.

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