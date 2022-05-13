Оккупанты продолжают угрожать ракетными ударами по Одессе, - ОВА

Ночь в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги. Враг постоянно угрожает нанесением ракетных ударов.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Спящие агенты пытаются проводить свою работу. Спецслужбы проводят контрдиверсионную работу", - сказал он.

По его словам, РФ также пытается повысить уровень напряженности в Приднестровье.

Ранее сообщалось, что в результате ряда ракетных обстрелов Одесской области в 6 населенных пунктах было повреждено электроснабжение.

Также мы писали, что по данным Оперативного командования "Юг", 8 мая войска РФ атаковали ракетами Одесскую область 9 раз. 6 ракет были сбиты нашими силами ПВО. Нанесенные удары повредили электроподстанцию ​​и газопровод, разрушили несколько частных домов и повредили зоны отдыха. Были пострадавшие.

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