Оккупанты продолжают убивать гражданских в Донецкой области: названо количество жертв

Оккупанты продолжают убивать мирное население Украины, обстреливая жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Так, за минувшие сутки, 17 сентября, в области погибли пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram .

"За 17 сентября россияне убили пять мирных жителей Донбасса: двоих в Бахмуте, двоих в Угледаре и одного в Георгиевке. Еще 18 человек получили ранения", - написал он.

Кириленко добавил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул он.

Напомним, ранее захватчики обстреляли ТЭС в Славянске и жилые дома в Краматорске Донецкой области.

Кроме того, оккупанты накануне обстреляли Константиновку Донецкой области, в результате чего пять человек получили ранения.

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