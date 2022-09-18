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Оккупанты продолжают убивать гражданских в Донецкой области: названо количество жертв

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Донецкая область, Воскресенье 18 сентября 2022 08:34
Оккупанты продолжают убивать гражданских в Донецкой области: названо количество жертв Фото: Оккупанты продолжают убивать гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Оккупанты продолжают убивать мирное население Украины, обстреливая жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Так, за минувшие сутки, 17 сентября, в области погибли пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"За 17 сентября россияне убили пять мирных жителей Донбасса: двоих в Бахмуте, двоих в Угледаре и одного в Георгиевке. Еще 18 человек получили ранения", - написал он.

Кириленко добавил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул он.

Напомним, ранее захватчики обстреляли ТЭС в Славянске и жилые дома в Краматорске Донецкой области.

Кроме того, оккупанты накануне обстреляли Константиновку Донецкой области, в результате чего пять человек получили ранения.

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