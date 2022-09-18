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Окупанти продовжують вбивати цивільних у Донецькій області: названо кількість жертв

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Донецька область, Неділя 18 вересня 2022 08:34
Окупанти продовжують вбивати цивільних у Донецькій області: названо кількість жертв Фото: Окупанти продовжують вбивати цивільних у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Окупанти продовжують вбивати мирне населення України, обстрілюючи житлові будинки та громадянську інфраструктуру. Так, минулої доби, 17 вересня, в області загинули п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"За 17 вересня росіяни вбили п'ять мирних жителів Донбасу: двох у Бахмуті, двох у Вугледарі та одного в Георгіївці. Ще 18 людей отримали поранення", - написав він.

Кириленко додав, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Кожен військовий злочинець буде покараний!" - наголосив він.

Нагадаємо, раніше загарбники обстріляли ТЕС у Слов'янську та житлові будинки у Краматорську Донецької області.

Крім того, окупанти напередодні обстріляли Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення.

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