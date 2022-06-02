Оккупанты продолжают штурмовать населенные пункты в районе Лимана и Бахмута, - Генштаб
Российские войска продолжают наступление на Донбассе. В частности, в районе Лимана и Бахмута оккупанты начали штурмовать еще ряд населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Так, на Лиманском направлении вражеские силы вновь обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Соснового, Святогорска, Старого Каравана и Райгородка.
Оккупанты перешли к штурму в районах населенных пунктов Студенок, Сосновое и Яровая. Также враг активизировал работу средств радиоэлектронной борьбы.
На Бахмутском направлении российская армия усилила наступление возле населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Врубовка, Берестово и Белогоровка. Сейчас боевые действия продолжаются.
Напомним, российские войска зашли в поселок Камышеваха. Им удалось частично захватить населенный пункт.
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