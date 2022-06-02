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Окупанти продовжують штурмувати населені пункти в районі Лимана та Бахмута, - Генштаб

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Україна, Четвер 02 червня 2022 19:02
Окупанти продовжують штурмувати населені пункти в районі Лимана та Бахмута, - Генштаб Фото: окупанти штурмують населені пункти біля Лимана та Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська продовжують наступ на Донбасі. Зокрема, в районі Лимана та Бахмута окупанти почали штурмувати ще низку населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Так, на Лиманському напрямку ворожі сили знову обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Соснового, Святогірська, Старого Каравану і Райгородка.

Окупанти перейшли до штурму в районах населених пунктів Студенок, Соснове і Ярова. Також ворог активізував роботу засобів радіоелектронної боротьби.

На Бахмутському напрямку російська армія посилила наступ біля населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Врубівка, Берестове та Білогорівка. Наразі бойові дії тривають.

Нагадаємо, російські війська зайшли в селище Комишуваха. Їм вдалося частково захопити населений пункт.

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