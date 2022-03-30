Оккупанты продолжают проводить воздушную разведку в Одесской области, - ОВА

Российские оккупационные войска продолжают проводить воздушную разведку в Одесской области. Таким образом армия РФ изучает информацию о важных объектах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
По его словам, ночь в Одессе и области прошла спокойно, однако звучали звуки сирены. Это свидетельствует о том, что враг продолжает проводить воздушную разведку объектов.
Кроме того, Братчук напомнил о морских минах, которые обнаруживают в Черном море. Эти мины Россия захватила еще в 2014 году в Севастополе.
Напомним, ранее о российских морских минах, обнаруженных у побережья Турции и Румынии, заявили в Министерстве иностранных дел.
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