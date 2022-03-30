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Окупанти продовжують проводити повітряну розвідку в Одеській області, - ОВА

Фото: в Одеській області армія РФ проводять повітряну розвідку (facebook com rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська продовжують проводити повітряну розвідку в Одеській області. Таким чином армія РФ вивчає інформацію про важливі об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

За його словами, ніч в Одесі та області пройшла спокійно, проте лунали звукик сирени. Це свідчить про те, що ворог продовжує проводити повітряну розвідку об'єктів.

Крім того, Братчук нагадав про морські міни, які виявляють у Чорному морі. Ці міни Росія захопила ще у 2014 році в Севастополі.

Нагадаємо, раніше про російські морські міни, виявлені біля узбережжя Туреччини і Румунії, заявили в Міністерстві закордонних справ.

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