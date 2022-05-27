Оккупанты продолжают продвигаться к Бахмуту, но темпы наступления замедляются, - ISW

Российские оккупанты продолжают продвигаться к югу и западу от Попасной в направлении Бахмута. Однако темпы наступления замедляются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Российские войска в ближайшие дни попытаются полностью окружить район Северодонецк-Лисичанск.

Оккупанты будут пытаться отвести свои силы на север, чтобы защитить наземные линии связи вблизи Изюма.

Армия РФ в четверг, 26 мая, продолжала наступление в районе Северодонецка, в ближайшие дни оккупационные войска будут пытаться окружить города Северодонецк и Лисичанск, чтобы получить тактическое преимущество.

Российские войска пытались взять под контроль Устиновку, что примерно в 15 км к юго-востоку от Северодонецка. Украинские войска укрепили свои позиции в районе Золотое-Орехово, где их оцепили российские войска.

Также войска РФ продолжали продвижение в Донецкой области к югу и западу от Попасной. Войска так называемых "ДНР" и "ЛНР" утверждали, что взяли под полный контроль Светлодарск и Медную Руду, населенные пункты к юго-востоку от Бахмута.

Бои продолжаются у Камышевахи, Ниркового, Берестового, Белогоровки, Покровского, Клинового, Липового и Нагорного. Российские войска также провели неудачные операции в районе Донецка в районе Авдеевки и продолжали обстреливать к северу и северо-западу от города.

У границы Харьковской и Донецкой областей войска РФ безуспешно пытались продвинуться к юго-востоку от Изюма.

В оккупированных районах Южной оси (Херсонская, Николаевская и Запорожская области) россияне готовят третью линию обороны для укрепления долгосрочного контроля и отражения возможных контрнаступлений Украины на Херсон.

Как сообщалось, российские оккупанты значительно усилили обстрелы в Луганской области. Трасса "Лисичанск-Бахмут", по которой осуществляется эвакуация, полностью простреливается.

Ранее на этой трассе под артиллерийский огонь попала съемочная группа AFP.

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