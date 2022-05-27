ru ua
Пт, 27 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти продовжують просуватися до Бахмута, але темпи наступу сповільнюються, - ISW

Новость на русском →
Донбас, П'ятниця 27 травня 2022 06:35
Окупанти продовжують просуватися до Бахмута, але темпи наступу сповільнюються, - ISW Фото: окупанти продовжують просуватися до Бахмута, але темпи наступу сповільнюються (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти продовжують просуватися на південь і захід від Попасної в напрямку Бахмута. Однак темпи настання сповільнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська найближчими днями спробують повністю оточити район Сєвєродонецьк-Лисичанськ.

Окупанти намагатимуться відвести свої сили на північ, щоб захистити наземні лінії зв'язку поблизу Ізюма.

Армія РФ у четвер, 26 травня, продовжувала наступ в районі Сєвєродонецька, найближчими днями окупаційні війська намагатимуться оточити міста Сєвєродонецьк і Лисичанськ, щоб отримати тактичну перевагу.

Російські війська намагалися взяти під контроль Устинівку, що приблизно за 15 км на південний схід від Сєвєродонецька. Українські війська зміцнили свої позиції в районі Золоте-Оріхове, де їх оточили російські війська.

Також війська РФ продовжували просування в Донецькій області на південь і захід від Попасної. Війська так званих "ДНР" і "ЛНР" стверджували, що взяли під повний контроль Світлодарськ і Мідну Руду, населені пункти на південний схід від Бахмута.

Бої тривають біля Комишувахи, Ниркового, Берестового, Білогорівки, Покровського, Клинового, Липового та Нагірного. Російські війська також провели невдалі операції в районі Донецька в районі Авдіївки і продовжували обстрілювати на північ і північний захід від міста.

Біля кордону Харківської та Донецької областей війська РФ безуспішно намагалися просунутися на південний схід від Ізюма.

В окупованих районах Південної осі (Херсонська, Миколаївська і Запорізька області) росіяни готують третю лінію оборони для зміцнення довгострокового контролю і відбивання можливих контрнаступів України на Херсон.

Як повідомлялося, російські окупанти значно посилили обстріли в Луганській області. Траса "Лисичанськ-Бахмут", по якій здійснюється евакуація, повністю прострілюється.

Раніше на цій трасі під артилерійський вогонь потрапила знімальна група AFP.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ
NEWS
Данілов розповів, як до захисників "Азовсталі" ставляться в полоні
Данілов розповів, як до захисників "Азовсталі" ставляться в полоні
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу