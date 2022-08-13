Оккупанты продолжают подготовку показательных казней в Мариуполе, - ISW
Оккупационные «власти» в Мариуполе продолжали подготовку к показательным процессам и возможным расстрелам украинских военнопленных защитников "Азовстали".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.
По оценке ISW, оккупанты спешат превратить мариупольскую филармонию в тюрьму и построить специальный "бункер" с обставленными клетками коридорами для приема заключенных. Трибунал может состояться 24 августа.
Главное управление военной разведки Украины ранее распространило заявление от имени сил безопасности и обороны Украины, в котором призвало весь цивилизованный мир не допустить объявленного суда над украинскими защитниками в Мариуполе.
Напомним, россияне хотят провести самосуд над украинскими военнопленными в Мариуполе 24 августа, на День независимости Украины. Оккупанты уже расположили тюремные клетки на сцене мариупольской филармонии.
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