Окупанти продовжують обстрілювати Луганську область, є жертви і зруйновані будинки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, в місті Гірське 3 червня від обстрілів російською армією загинули мати з дитиною. Ще одне несумісне з життям поранення отримав житель міста Золоте. Також стало відомо про загиблого три дні тому жителя Гірського.

У Сєвєродонецьку є поранені. Один із снарядів росіян влучив в одну з уцілілих квартир, де знаходився чоловік з дитиною. На щастя, вони залишилися неушкодженими. Військові ЗСУ евакуювали їх у безпечне місце за межами міста.

За добу в Сєвєродонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше по 6 багатоповерхових житлових будинків. У Гірському - 8 будинків, у Новоіванівці - 7, у Врубівці - 6. Є руйнування житлового фонду в селищі міського типу Метелкіно.

Окупанти обстріляли Луганську область (фото: t.me/luhanskaVTSA)