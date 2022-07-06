Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область: есть погибшие и много раненых

Российские войска продолжают терроризировать жителей Донецкой области. За последние сутки в результате обстрелов оккупантов в регионе погибли 5 человек, еще более 20 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.