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Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область: есть погибшие и много раненых

Новина українською →
Донецк, Среда 06 июля 2022 08:48
Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область: есть погибшие и много раненых Фото: оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают терроризировать жителей Донецкой области. За последние сутки в результате обстрелов оккупантов в регионе погибли 5 человек, еще более 20 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.

"За 5 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 - в Авдеевке, 1 - в Славянске, 1 - в Красногоровке и 1 - в Курахово. Еще 21 человек получил ранения", - рассказал он.

Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область: есть погибшие и много раненых

Также Кириленко отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, согласно данным британской разведки, после взятия Лисичанска российская армия перебросила под Славянск свои основные силы. Сражение за город может стать следующим ключевым в битве за Донбасс.

При этом ВСУ сдерживают российские войска на границе Луганской и Донецкой областей. Украинские бойцы отбили попытку оккупантов перерезать трассу Бахмут-Лисичанск.

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