ВСУ отбили попытку россиян перерезать трассу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай
ВСУ сдерживают российские войска на границе Луганской и Донецкой областей. Украинские бойцы отбили попытку оккупантов перерезать трассу Бахмут-Лисичанск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.
"Россияне ежедневно получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют, потому что потери в личном составе очень значительные. Об этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке", - пишет Гайдай.
По его словам, только за время штурма Лисичанска у врага тысячи погибших и раненых.
"Да, сил и средств у них на порядок больше, но украинская армия лучше подготовлена и мотивирована. Появится больше дальнобойного оружия - преимущество врага в личном составе будет нивелировано. Вчера россияне хотели продвинуться в Донецкую область, перерезать автодорогу Бахмут-Лисичанск, пролегающую мимо Белогоровки, но вновь доложить своему руководству им нечего. Под давлением наших бойцов враг вынужден был отойти", - информирует Гайдай.
Он также отметил, что постепенно дается в знаки оккупанту и несвоевременный подвоз боеприпасов.
"Благодаря меткости наших бойцов, которые за последние две недели уничтожили несколько складов на оккупированной территории. Один из них на днях пылал в Кадиевке", - добавляет глава ОВА.
Напомним, по данным утреннего Генштаба, ВСУ остановили наступление в районе спорного и отбили атаку недалеко от вершины. РФ наступает в районе Луганского, боевые действия продолжаются.
Добавим, ранее ВСУ ударили по нескольким складам в российском тылу на оккупированном Донбассе.
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