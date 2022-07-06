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ВСУ отбили попытку россиян перерезать трассу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай

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Донбасс, Среда 06 июля 2022 08:28
ВСУ отбили попытку россиян перерезать трассу Бахмут-Лисичанск, - Гайдай Фото: глава Луганской области Сергей Гайдай (t.me.luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ сдерживают российские войска на границе Луганской и Донецкой областей. Украинские бойцы отбили попытку оккупантов перерезать трассу Бахмут-Лисичанск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Россияне ежедневно получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют, потому что потери в личном составе очень значительные. Об этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке", - пишет Гайдай.

По его словам, только за время штурма Лисичанска у врага тысячи погибших и раненых.

"Да, сил и средств у них на порядок больше, но украинская армия лучше подготовлена и мотивирована. Появится больше дальнобойного оружия - преимущество врага в личном составе будет нивелировано. Вчера россияне хотели продвинуться в Донецкую область, перерезать автодорогу Бахмут-Лисичанск, пролегающую мимо Белогоровки, но вновь доложить своему руководству им нечего. Под давлением наших бойцов враг вынужден был отойти", - информирует Гайдай.

Он также отметил, что постепенно дается в знаки оккупанту и несвоевременный подвоз боеприпасов.

"Благодаря меткости наших бойцов, которые за последние две недели уничтожили несколько складов на оккупированной территории. Один из них на днях пылал в Кадиевке", - добавляет глава ОВА.

Напомним, по данным утреннего Генштаба, ВСУ остановили наступление в районе спорного и отбили атаку недалеко от вершины. РФ наступает в районе Луганского, боевые действия продолжаются.

Добавим, ранее ВСУ ударили по нескольким складам в российском тылу на оккупированном Донбассе.

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