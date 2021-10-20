Оккупанты продолжают блокировать работу миссии ОБСЕ в Донецке

"Продолжается блокирование офиса Миссии в Донецке, СММ не удалось отправить оттуда ни один патруль для выполнения предусмотренных ее мандатом задач, что ключевым образом влияет на качество ее работы", - говорится в сообщении.

Вместе с тем ОБСЕ удалось зафиксировать 70 единиц боевой техники вооруженных формирований РФ, размещенных за пределами определенных районов отвода.

В частности, в районе Терновое, было обнаружено:

22 танка,

48 боевых бронемашин.

"Сосредоточение боевой техники в таком количестве может свидетельствовать о намерениях создания и слаживания двух батальйонно-тактических групп с целью усиления подразделений на линии разграничения", - отмечают в штабе.

В то же время украинские военные находятся на ранее определенных позициях и придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках ТКГ.