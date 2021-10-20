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Окупанти продовжують блокувати роботу місії ОБСЄ в Донецьку

Автор: Марія Кучерявець

Бойовики продовжують перешкоджати роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Триває блокування офісу місії в окупованому Донецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"Продовжується блокування офісу Місії в Донецьку, СММ не вдалося відрядити звідти жоден патруль для виконання передбачених її мандатом завдань, що ключовим чином впливає на якість її роботи", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим ОБСЄ вдалося зафіксувати 70 одиниць бойової техніки збройних формувань РФ, розміщених поза межами визначених районів відведення.

Зокрема, в районі Тернове, було виявлено:

  • 22 танки,
  • 48 бойових бронемашин.

"Зосередження бойової техніки у такій кількості може свідчити про наміри створення та злагодження двох батальйонно-тактичних груп з метою посилення підрозділів на лінії розмежування", - зазначають в штабі.

Водночас українські військові перебувають на раніше визначених позиціях і дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках ТКГ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі через те, що її представників заблокували в Донецьку і Горлівці.

Після чого стало відомо, що окупанти перестали блокувати роботу місії у Горлівці, однак про Донецьк мови не йшлося.

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ОБСЄОкуповані територіїБойовики на Донбасі