ru ua
Вт, 26 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты пробуют активизировать воздушную разведку в Одесской области, - спикер ОВА

Новина українською →
Одесская область, Вторник 26 апреля 2022 08:01
Оккупанты пробуют активизировать воздушную разведку в Одесской области, - спикер ОВА Фото: Сергей Братчук, спикер Одесской ОВА (facebook.com/sergey.bratchuk)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе и области минувшая ночь прошла без вражеских обстрелов, при этом войска РФ активизировали попытки проводить разведку региона с воздуха, но несут потери - работает украинская противовоздушная оборона.

Об этом 26 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Враг пытается активизировать и проводить интенсивную воздушную разведку на территории Одессы и Одесского региона. Но наши силы противовоздушной обороны несут ему значительные потери", - рассказал он.

Спикер ОВА обратил внимание, что оккупанты, не имея никакого успеха в наступательных действиях на юге Украины, сейчас сконцентрировались на проведении информационно-психологических операций с целью вызвать у одесситов панику.

Братчук призвал сохранять бдительность и не поддаваться на такие атаки.

"Что касается ситуации вокруг так называемого Приднестровья, то отмечаются провокационные действия местных коллаборационистов и российских оккупантов", - сообщил представитель ОВА.

Напомним, вчера в Главном управлении разведки Украины заявили, что взрывы в Тирасполе в приднестровском районе Молдовы являются провокацией России. Разведчики отметили, что еще 22 апреля стало известно о планах "властей ПМР" подготовить защищенный бункер - за несколько дней до инцидента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война России против Украины
DAILY
Санкции, Китай, госпереворот. Как остановить войну Путина против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Санкции, Китай, госпереворот. Как остановить войну Путина против Украины