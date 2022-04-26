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Окупанти пробують активізувати повітряну розвідку в Одеській області, - спікер ОВА

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Одеська область, Вівторок 26 квітня 2022 08:01
Окупанти пробують активізувати повітряну розвідку в Одеській області, - спікер ОВА Фото: Сергій Братчук, спікер Одеської ОВА (facebook.com/sergey.bratchuk)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі та області минула ніч пройшла без ворожих обстрілів, при цьому війська РФ активізували спроби проводити розвідку регіону з повітря, але зазнають втрат - працює українська протиповітряна оборона.

Про це 26 квітня повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Ворог намагається активізувати і проводити інтенсивну повітряну розвідку на території Одеси та Одеського регіону. Але наші сили протиповітряної оборони завдають йому значних втрат", - розповів він.

Спікер ОВА звернув увагу, що окупанти, не маючи жодного успіху в наступальних діях на півдні України, зараз сконцентрувалися на проведенні інформаційно-психологічних операцій з метою викликати в одеситів паніку.

Братчук закликав зберігати пильність і не піддаватися на такі атаки.

"Що стосується ситуації навколо так званого Придністров'я, то відзначаються провокаційні дії місцевих колабораціоністів і російських окупантів", - повідомив представник ОВА.

Нагадаємо, вчора в Головному управлінні розвідки України заявили, що вибухи в Тирасполі в придністровському районі Молдови є провокацією Росії. Розвідники зазначили, що ще 22 квітня стало відомо про плани "влади ПМР" підготувати захищений бункер - за кілька днів до інциденту.

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