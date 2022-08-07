Оккупанты придумали новый способ принудительной паспортизации в Херсонской области

Оккупанты анонсировали выдачу автомобильных номеров росийского образца в Херсонской области. Выдавать их будут только гражданам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы облсовета Юрия Соболевского .

"Анонсированная оккупантами выдача на Херсонщине автомобильных номеров росийского образца - еще один способ принудительной паспортизации, так как выдавать их планируют только "гражданам РФ"", - написал он.

При этом Соболевский добавил, что, судя по настроениям подавляющего большинства жителей области, уже сейчас понятно, что такая инициатива россиян провалится.