Окупанти придумали новий спосіб примусової паспортизації в Херсонській області

Окупанти анонсували видачу автомобільних номерів російського зразка в Херсонській області. Видавати їх будуть тільки громадянам РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови облради Юрія Соболевського .

"Анонсована окупантами видача на Херсонщині автомобільних номерів російського зразка - ще один спосіб примусової паспортизації, оскільки видавати їх планують тільки "громадянам РФ"", - написав він.

При цьому Соболевський додав, що, судячи з настроїв переважної більшості жителів області, вже зараз зрозуміло, що така ініціатива росіян провалиться.