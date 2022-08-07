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Окупанти придумали новий спосіб примусової паспортизації в Херсонській області

Фото: окупанти придумали новий спосіб примусової паспортизації в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупанти анонсували видачу автомобільних номерів російського зразка в Херсонській області. Видавати їх будуть тільки громадянам РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови облради Юрія Соболевського.

"Анонсована окупантами видача на Херсонщині автомобільних номерів російського зразка - ще один спосіб примусової паспортизації, оскільки видавати їх планують тільки "громадянам РФ"", - написав він.

При цьому Соболевський додав, що, судячи з настроїв переважної більшості жителів області, вже зараз зрозуміло, що така ініціатива росіян провалиться.

Нагадаємо, росіяни планують "скупити" голоси місцевих на так званому "референдумі" в Херсонській області.

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Херсонская область