Оккупанты придумали новый способ принудительной паспортизации в Херсонской области
Оккупанты анонсировали выдачу автомобильных номеров росийского образца в Херсонской области. Выдавать их будут только гражданам РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы облсовета Юрия Соболевского.
"Анонсированная оккупантами выдача на Херсонщине автомобильных номеров росийского образца - еще один способ принудительной паспортизации, так как выдавать их планируют только "гражданам РФ"", - написал он.
При этом Соболевский добавил, что, судя по настроениям подавляющего большинства жителей области, уже сейчас понятно, что такая инициатива россиян провалится.
Напомним, россияне планируют "скупить" голоса местных на так называемом "референдуме" в Херсонской области.
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