Оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу, - WSJ

Российские военные превратили Запорожскую атомную электростанцию в военную базу. На территории станции разместили РСЗО "Смерч" и "Град", а также танки и бронетранспортеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

На ЗАЭС находятся более 500 российских военных. Они развернули тяжелые артиллерийские батареи и заложили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов.

Украинская армия удерживает города на противоположном берегу Днепра, примерно в 5 км, но не может атаковать станцию из-за угрозы повреждения ядерных реакторов.

Отмечается, что в прошлом месяце оккупанты развернули на территории ЗАЭС РСЗО "Смерч", ракетные установки "Град", танки и бронетранспортеры. Земля вокруг завода врезана траншеями.

Кроме этого, старшие техники "Росатома" создали базу в охраняемом бункере под станцией.

Сотрудники станции и их семьи опасаются, что растущая милитаризация ЗАЭС может привести к еще одной ядерной катастрофе.