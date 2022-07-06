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Оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу, - WSJ

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Запорожская область, Среда 06 июля 2022 22:50
Оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу, - WSJ Фото: оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу (facebook com rostinfocom)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные превратили Запорожскую атомную электростанцию в военную базу. На территории станции разместили РСЗО "Смерч" и "Град", а также танки и бронетранспортеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

На ЗАЭС находятся более 500 российских военных. Они развернули тяжелые артиллерийские батареи и заложили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов.

Украинская армия удерживает города на противоположном берегу Днепра, примерно в 5 км, но не может атаковать станцию из-за угрозы повреждения ядерных реакторов.

Отмечается, что в прошлом месяце оккупанты развернули на территории ЗАЭС РСЗО "Смерч", ракетные установки "Град", танки и бронетранспортеры. Земля вокруг завода врезана траншеями.

Кроме этого, старшие техники "Росатома" создали базу в охраняемом бункере под станцией.

Сотрудники станции и их семьи опасаются, что растущая милитаризация ЗАЭС может привести к еще одной ядерной катастрофе.

Напомним, оккупанты пытали водолаза ЗАЭС, он умер от значительных травм.

Кроме того, россияне заставляют сотрудников станции нарушать технологию работы реактора.

Также добавим, что украинцы отказываются работать на ЗАЭС под руководством оккупантов, поэтому на станцию начали свозить сотрудников "Росэнергоатома".

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