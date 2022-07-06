Окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, - WSJ

Російські військові перетворили Запорізьку атомну електростанцію на військову базу. На території станції розмістили РСЗВ "Смерч" і "Град", а також танки і бронетранспортери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

На ЗАЕС перебувають понад 500 російських військових. Вони розгорнули важкі артилерійські батареї та заклали протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів.

Українська армія утримує міста на протилежному березі Дніпра, приблизно за 5 км, але не може атакувати станцію через загрозу пошкодження ядерних реакторів.

Зазначається, що минулого місяця окупанти розгорнули на території ЗАЕС РСЗВ "Смерч", ракетні установки "Град", танки та бронетранспортери. Земля навколо заводу врізана траншеями.

Окрім цього, старші техніки "Росатома" створили базу в охоронюваному бункері під станцією.

Співробітники станції та їхні родини побоюються, що зростаюча мілітаризація ЗАЕС може призвести до ще однієї ядерної катастрофи.