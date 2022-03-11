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Оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу, - Энергоатом

Автор: Татьяна Самарук

На площадке захваченной оккупантами Запорожской атомной станции российские захватчики разместили свою технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

В частности, российские оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу.

"Несколько образцов военной техники разместили на площадке станции", - говорится в сообщении.

Добавим, что в ночь на 4 марта российские военные ворвались на территорию Запорожской АЭС, из-за обстрелов там начался пожар. После этого оккупанты взяли под контроль ЗАЭС. Отметим, что персоналу разрешили работать дальше.

Ранее мы сообщали, что русские войска захватили Запорожскую АЭС. Оккупанты заменяли побережье Каховского водохранилища.

Также мы писали, что оккупанты хотят подавать электричество ЗАЭС в Крым и "ЛДНР".

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Запорожская АЭС